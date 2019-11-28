Новости кино: в Украине начали показ Цены правды — фильма о Голодоморе, фото — Фейсбук-страница фильма

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Ракурс

Сегодня в Украине выходит в широкий прокат фильм «Цена правды» о британском репортере Гарете Джонсе, который первым на Западе рассказал об ужасах Голодомора в Украине 1932−1933 годов.

Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2019 года.

Главную роль исполнил Джеймс Нортон, известный по фильмам «Война и мир», «Счастливая долина» и «МакМафия». Другие названия фильма — «Гарет Джонс» или «Мистер Джонс».

О чем фильм

Везде я слышал плач: «У нас нет хлеба. Мы умираем!», «Передайте в Англию, что мы пухнем от голода» — так журналист Джонс описывал свое последнее путешествие в Украину в 1933 году.

Однако мир, очарованный раем на земле, который рисовали советские пропагандисты, его проигнорировал.

Лауреат «Золотого глобуса» Холланд несколько раз попадала в список номинантов премий «Оскар», BAFTA, «Гойя». Ее новый фильм основан на реальных событиях.

Согласно сюжету ленты, в 1930-х годах Джонс посещает Советский Союз. В Москве он знакомится с журналисткой Адой Брукс, которая рассказывает ему о жестокости сталинского режима. Джонс отправляется в Украину, где скрываясь от спецслужб, собирает информацию о коллективизации, репрессии и Голодомор.

Почему Холланд сняла фильм о Голодоморе

Холокост и сталинизм — темы для Холланд тесно связанные. Агнешка родилась в Варшаве в 1948 году в польско-еврейской семье.

Ее отец, офицер польской армии и активист компартии, потерял родителей во время Холокоста и всю жизнь отвергал свое еврейское происхождение. Мать участвовала в Варшавском восстании 1944 года, помогала евреям скрываться от нацистов, за что получила от Музея Холокоста «Яд Вашем» в Израиле почетное звание «Праведник народов мира».

Преступления нацизма и коммунизма — главная тема творчества Холланд. В середине 1960-х Агнешка отправилась изучать кино в Прагу. В 1968 году, после разгрома Пражской весны и вторжения советских войск, ее арестовали за участие в диссидентском движении. Несколько месяцев она провела в тюрьме.

Путь в кино Холланд начинала под крылом польских классиков старшего поколения — Кшиштофа Занусси и Анджея Вайды. В 1981 году, накануне введения после разгрома «Солидарности» военного положения, Холланд эмигрировала во Францию.

Самые известные ее фильмы — «Европа, Европа» (1991) и «В темноте» (2011). Оба были номинированы на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Долгое время мне хотелось рассказать о преступлениях коммунистического режима. Если Холокост стал универсально признанной частью мировой истории, то в России и в бывшем СССР о совершенных во имя коммунизма преступлениях многие по-прежнему говорят неохотно. Я слышала, что во время недавнего опроса в России Сталин был признан величайшим российским лидером в истории. Представьте себе, что немцы своим крупнейшим лидером выбирают Гитлера! — так режиссер объяснила решение снять фильм о судьбе и разоблачениях Гарета Джонса.

История съемок

В 2017 году проект фильма выиграл конкурс кинопроектов Госкино. В 2016 году фильм стал победителем питчинга польского Polski Instytut Sztuki Filmowej. Общий бюджет ленты составляет 262,2млн грн (9,9% или 25,9млн грн — доля, которую предоставило Госкино, а 12,2% или 3 млн злотых — доля польского Polski Instytut Sztuki Filmowej).

Съемки проходили в Украине, Польше (Нижняя Силезия) и Великобритании (Шотландия). Они стартовали в марте 2018 года в Киеве. Сцены, действие которых происходит в Москве, сняли в Харькове. Большинство актеров ленты — британские, но в ней также присутствуют несколько украинских и польских актеров. Главную песню фильма выполнила Джамала.

В январе 2019 года стало известно, что фильм отобрали в основной конкурс Берлинского кинофестиваля, а 10 февраля на фестивале состоялась мировая премьера ленты.

В минувший уикенд президент Украины Владимир Зеленский наградил Холланд орденом княгини Ольги «за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932−1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе».

Как рассказала Холланд в интервью радио НВ, в России в прокат ленту не взяли.