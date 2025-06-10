У Держкіно показали наслідки російського удару по Одеській кіностудії

Ракурс

Внаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму «Довженко» та ігровий транспорт.

Росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 червня. Загинули двоє людей, ще 9 постраждали.

Одеська кіностудія — одна з найстаріших у Європі, вона має понад 100-річну історію.