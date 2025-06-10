Новини
У Держкіно показали наслідки російського удару по Одеській кіностудії

Держкіно показало наслідки удару рф по Одеській кіностудії — знищено декорації фільму «Довженко» (ФОТО)

10 чер 2025, 15:46
У Держкіно показали наслідки російського удару по Одеській кіностудії.

Внаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму «Довженко» та ігровий транспорт.

Росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 червня. Загинули двоє людей, ще 9 постраждали.

Одеська кіностудія — одна з найстаріших у Європі, вона має понад 100-річну історію.

Джерело: Ракурс


