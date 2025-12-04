Наслідки обстрілів Одеси. Фото: ДСНС

Ракурс

Російські війська в ніч на 4 грудня масовано атакували Одесу дронами-камікадзе.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили більшу частину повітряних цілей. Однак є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Через падіння уламків та вибухову хвилю пошкоджено двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі й легкові автомобілі.

У ДСНС поінформували, що в окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам. Пожежу вже ліквідували. Психологи надали допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей.

Нагадаємо, 3 грудня російська армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою «Ісканджер», яка влучила в адміністративну будівлю. Постраждали троє осіб — трирічна дівчинка, 28-річна та 87-річна жінки. Були пошкоджені понад 10 багатоповерхівок та близько 20 будинків приватного сектору.