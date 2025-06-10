Ракурсhttps://racurs.ua/
В Госкино показали последствия российского удара по Одесской киностудии
Госкино показало последствия удара рф по Одесской киностудии — уничтожены декорации фильма «Довженко» (ФОТО)https://racurs.ua/n206965-goskino-pokazalo-posledstviya-udara-rf-po-odesskoy-kinostudii-unichtojeny-dekoracii-filma.htmlРакурс
У Держкіно показали наслідки російського удару по Одеській кіностудії.
Внаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму «Довженко» та ігровий транспорт.
Росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 червня. Загинули двоє людей, ще 9 постраждали.
Одеська кіностудія — одна з найстаріших у Європі, вона має понад 100-річну історію.