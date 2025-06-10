В Госкино показали последствия российского удара по Одесской киностудии

https://racurs.ua/n206965-goskino-pokazalo-posledstviya-udara-rf-po-odesskoy-kinostudii-unichtojeny-dekoracii-filma.html

Ракурс

У Держкіно показали наслідки російського удару по Одеській кіностудії.

Внаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму «Довженко» та ігровий транспорт.

Росіяни атакували Одесу в ніч проти 9 червня. Загинули двоє людей, ще 9 постраждали.

Одеська кіностудія — одна з найстаріших у Європі, вона має понад 100-річну історію.