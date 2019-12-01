Спікер Держдуми РФ пригрозив Україні «виходом зі складу» кількох областей через націоналізм, фото: президент РФ

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В’ячеслав Володін, глава Держдуми РФ, пригрозив Україні «виходом зі складу» кількох областей.

За його словами, це відбудеться у разі збереження «націоналізму та утисків малих народів». Відповідна заява опублікована на сайті Держдуми.

Депутат вважає, що в Україні «порушують права нацменшин» — росіян, угорців, поляків. Зокрема йдеться про закон про українську мову.

Націоналізм, утиски малих народів можуть привести до виходу зі складу України низки областей, — зазначив Володін.

Прикладом «гармонії» він назвав Крим. Окупаційна влада півострова номінально зробила державними мовами російську, українську та кримськотатарську.

Спікер Держдуми Російської Федерації висловився про симпатії багатьох громадян України до російської мови. На його думку, складно назвати малим народом 36% жителів, які вважають її рідною.

Раніше уряд РФ визнав українців носіями російської мови. Чиновники підтримали ідею про скасування співбесіди для українців і білорусів для визнання їх носіями російської мови при отриманні громадянства РФ.