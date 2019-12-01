Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине «выходом из состава» нескольких областей из-за национализма, фото: президент РФ

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Вячеслав Володин, глава Госдумы РФ, пригрозил Украине «выходом из состава» нескольких областей.

По его словам, это произойдет при сохранении «национализма и притеснений малых народов». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдумы.

Депутат считает, что в Украине «нарушают права нацменьшинств» — русских, венгров, поляков. В частности речь идет о законе об украинском языке.

Национализм, притеснения малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей, — отметил Володин.

Примером «гармонии» он считает Крым. Оккупационные власти полуострова номинально сделали государственными языками русский, украинский и крымскотатарский.

Спикер Госдумы Российской Федерации высказался о симпатии многих граждан Украины к русскому языку. По его мнению, сложно назвать малым народом 36% жителей, которые считают его родным.

Ранее правительство РФ признало украинцев носителями русского языка. Чиновники поддержали идею об отмене собеседования для украинцев и белорусов для признания их носителями русского языка при получении гражданства РФ.