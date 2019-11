На сході Німеччини екологічні активісти блокували роботу кількох кар'єрів з видобування бурого вугілля.

Вони закликали уряд негайно припинити використання вугілля для виробництва електроенергії, повідомляє агентство Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За оцінками поліції в акціях на кар'єрах поблизу міст Котбус та Лейпциг взяли участь понад 2 тис. осіб. Водночас екологічна група Ende Gelände оцінила кількість протестувальників в приблизно 4 тис.

Активісти проникли на територію котловану Вельцов-Зюд у федеральній землі Бранденбург і кар'єру Єншвальде, а також на вугільний кар'єр «Об'єднаний Шленгайн». Роботу на цих кар'єрах довелося призупинити.

Енергетична компанія LEAG, яка експлуатує шахту в Вельцов-Зюд, заявила, що висуне кримінальні звинувачення проти протестуючих.

Зазначається, що деякі з демонстрантів також вступили в конфлікт із поліцією. Так, на кар'єрі Єншвальде поблизу Котбуса три офіцери отримали легкі травми.

Організатори акції раніше заявляли, що вони планують одноденний протест. Так близько 500 протестуючих вже залишили Єншвальде.

Однак ще 500 активістів залишилися в Вельцов-Зюд. Однак активісти заявили, що не планують там ночувати.

При спалюванні вугілля вивільняється двоокис вуглецю — основний парниковий газ, який вчені «звинувачують» в глобальному потеплінні. Уряд Німеччини планує припинити використання вугілля до 2038 року.

#EndeGelaende we are unstoppable.

Systemchange Not climatechange pic.twitter.com/PeU7uYgqKV