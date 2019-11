Тысячи экоактивистов блокировали угольные карьеры в Германии (ФОТО, ВИДЕО)

На востоке Германии экологические активисты блокировали работу нескольких карьеров по добыче бурого угля.

Они призвали правительство немедленно прекратить использование угля для производства электроэнергии, сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По оценкам полиции в акциях в карьерах вблизи городов Котбус и Лейпциг приняли участие более 2 тыс. человек. В то же время экологическая группа Ende Gelände оценила число протестующих в примерно 4 тыс.

Активисты проникли на территорию котлована Вельцов-Зюд в федеральной земле Бранденбург и карьера Еншвальде, а также на угольный карьер «Объединенный Шленгайн». Работу на этих карьерах пришлось приостановить.

Энергетическая компания LEAG, которая эксплуатирует шахту в Вельцов-Зюд, заявила, что выдвинет уголовные обвинения против протестующих.

Отмечается, что некоторые из демонстрантов также вступили в конфликт с полицией. Так, на карьере Еншвальде вблизи Котбуса три офицера получили легкие травмы.

Организаторы акции ранее заявляли, что они планируют однодневный протест. Так около 500 протестующих уже покинули Еншвальде.

Однако еще 500 активистов остались в Вельцов-Зюд. Однако активисты заявили, что не планируют там ночевать.

При сжигании угля высвобождается двуокись углерода — основной парниковый газ, который ученые «обвиняют» в глобальном потеплении. Правительство Германии планирует прекратить использование угля до 2038 года.

#EndeGelaende we are unstoppable.

Systemchange Not climatechange pic.twitter.com/PeU7uYgqKV