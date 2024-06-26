Болельщики на Евро-2024 развернули особый баннер. Фото: соцсети

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Ракурс

На матчі Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням полеглого військового Назарія «Грєнки» Гринцевича.

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Зображення із підписом «Мир має ціну», було зібране штучним інтелектом. Банер містить 182 світлини полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських футбольних клубів. Відповідне відео з’явилося у мережі.

До слова, УЄФА заборонила українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих на війні героїв.

Як відомо, 21-річний вінничанин Назарій Гринцевич вболівав за місцеву «Ниву». Він був одним із наймолодших захисників «Азовсталі» у Маріуполі. Захисник разом із побратимами майже три місяці стримували навалу російських загарбників, а потім потрапив у полон.

Звільнити його вдалося 21 вересня 2022 року разом з іншими 215 українськими військовополоненими. Після 4 місяців полону він повернувся на фронт. Про загибель «Грєнки» стало відомо 7 травня.

Нагадаємо, сьогодні на стадіоні «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарті відбувається найважливіший для українських вболівальників матч групової стадії «Євро-2024». Україна у протистоянні з Бельгією намагається вибороти собі шанс продовжити виступу на турнірі в Німеччині.