Країни НАТО не підтримують ідею Трампа збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

https://racurs.ua/ua/n203013-krayiny-nato-ne-pidtrymuut-ideu-trampa-zbilshyty-vytraty-na-oboronu-do-5-vvp.html

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Reuters повідомляє, що країни НАТО не підтримують ідею Трампа з підвищенням витрат на оборону до 5% ВВП. Але, ймовірно, погодяться вийти за межі поточного цільового показника в 2%.

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Пропозиція Трампа — «політично та економічно неможлива майже для всіх членів Альянсу», кажуть аналітики видання. Адже це потребуватиме сотень мільярдів доларів додаткового фінансування.

Деякі чиновники вважають, що слова Трампа про 5% — це навмисно завищена початкова ставка для початку переговорів і очікують, що він може погодитися на «щось ближче до 3%".

Серед країн НАТО Польща витрачає найбільшу частку ВВП на оборону — 4,12%, далі — Естонія з 3,43% і США з 3,38%. Вісім держав ще не досягли показника в 2%.