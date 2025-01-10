Танкер із російською нафтою дрейфує біля берегів Німеччини

https://racurs.ua/ua/n203006-tanker-iz-rosiyskou-naftou-dreyfuie-bilya-beregiv-nimechchyny.html

Ракурс

Танкер, що втратив управління, дрейфує на північ від острова Рюген у Балтійському морі.

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За даними Морської аварійно-рятувальної служби, яка працює на місці пригоди, на борту танкера перебуває приблизно 99 тис. тонн нафти, пише Bild.

Йдеться про танкер Eventin, який ходить під прапором Панами. Судно завдовжки 248 метрів завантажило нафту в російському порту Усть-Луга і вирушило в дорогу 6 січня. Кінцевим пунктом призначення було вказано порт Саїд у Єгипті.

Танкер Eventin 18 років, і він є частиною так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого росія обходить західні санкції, введені через війну в Україні.

Так званий російський тіньовий флот налічує понад 100 танкерів та інших вантажних суден у поганому технічному стані. Вони курсують під прапорами інших країн Балтійським морем, а їх власники часто залишаються невідомими.