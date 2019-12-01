В Україні з 1 грудня зросла мінімальна пенсія, фото: pixabay

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Ракурс

Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 грудня.

Виплати перерахують через зміну прожиткового мінімуму для громадян літнього віку. Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищать до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн. Він становитиме 16 380 грн. Відповідна норма передбачена законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі. Це відбуватиметься без звернення пенсіонерів до органів Фонду.

За даними відомства, мешканці Києва (4167 грн), Донецької (3963 грн) та Луганської областей (3670 грн) отримують найвищі пенсії. Найнижчі пенсії отримують пенсіонери з у Тернопільській області. Середній рівень виплат у цій області — 2323 грн на місяць.

Нагадаємо, у листопаді керівник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко висловився щодо відправлення пенсій на окуповані території Донецької області. Чиновник вважає, що співробітники Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) можуть доставляти кошти на непідконтрольну українській владі територію.