Ді Капріо відповів на закиди президента Бразилії щодо підпалів лісів Амазонії, фото: instagram

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Ракурс

Леонардо Ді Капріо, американський актор і продюсер, відкинув звинувачення у підпалах лісів Амазонії.

Він спростував заяву президента Бразилії Жаїра Болсонару, який вважає, що зірка Голлівуду підтримував дії паліїв фінансово. В Instagram актор опублікував відповідний пост.

Ді Капріо зазначив, що глава бразильської держави назвав організації, які заслуговують на фінансову підтримку, але він не підтвердив інформацію про їхнє фінансування. Актор підтримав народ Бразилії у часи кризи.

На його думку, громадяни цієї країни активно працюють над збереженням своєї природної і культурної спадщини. Тих, хто бореться за екосистему, Ді Капріо назвав прикладом відповідальності та ентузіазму.

Майбутнє цих незамінних екосистем поставлено на карту, і я пишаюся тим, що захищаю їх, — заявив артист.

Нагадаємо, у листопаді президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив голлівудського актора Леонардо Ді Капріо у сприянні підпалам лісів Амазонії. Політик заявив, що актор нібито виплатив 500 тис. дол. певній структурі для цього, але доказів ніяких не надав.