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ДТП с пассажирским автобусом в РФ: число жертв возросло до 19 фото: Mash

ДТП с пассажирским автобусом в РФ: число жертв возросло до 19 (ВИДЕО)

1 дек 2019, 14:30
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ДТП с пассажирским автобусом в России стало причиной гибели 19 человек.

Среди жертв есть двое несовершеннолетних. Об этом сообщает «ТАСС».

Авария произошла на территории Забайкальского края Российской Федерации. Зафиксирована смерть 19 человек. Среди погибших — водитель. 14 пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

Некоторые пассажиры оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По словам полицейских, в транспортного средства лопнуло колесу и автобус упал с моста в реку Куенга.

Ранее опубликовали видео момента ДТП в Киеве, во время которой Porsche едва не задавил коммунальщиков. Водитель Porsche не справился с управлением и на полном ходу вылетел на тротуар.


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