У Донецькій області перевернувся рейсовий автобус, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n130205-u-doneckiy-oblasti-perevernuvsya-reysovyy-avtobus-foto.html

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ДТП з автобусом зафіксовано у Донецькій області.

Внаслідок події постраждали п’ятеро людей. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу села Новокалинове. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Транспортний засіб з’їхав з дороги та перевернувся. На момент ДТП в салоні перебувало 50 пасажирів.

Постраждалим надано медичну допомогу. Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини аварії. Зазначається, що через аварію було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Раніше на території Забайкальського краю Російської Федерації зафіксовано аварію с пасажирським автобусом. За попередніми даними, кількість жертв зросла до 19.