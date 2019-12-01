В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус, фото: Нацполиция

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ДТП с автобусом зафиксировано в Донецкой области.

В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Новокалиново. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. На момент ДТП в салоне находились 50 пассажиров.

Пострадавшим предоставили медицинскую помощь. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии. Отмечается, что из-за аварии было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Ранее на территории Забайкальского края Российской Федерации зафиксировано аварию с пассажирским автобусом. По предварительным данным, число жертв возросло до 19.