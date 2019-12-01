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Стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек, фото — NBC

Очередная стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек (ФОТО, ВИДЕО)

1 дек 2019, 15:48
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В США неизвестный открыл огонь после матча по американскому футболу. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает The Washington Post.

Стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек, фото — NBC

Инцидент на улице Канал-стрит произошел рано утром 1 декабря после матча по американскому футболу. Установить точно, кто именно открыл огонь, не удалось из-за большого скопления людей. Полиция задержала одного подозреваемого.

Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части города. Правоохранители мигом прибыли на вызов, поскольку рядом закончился футбольный матч между двумя университетскими командами, находившийся под дополнительной охраной.

Стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек, фото — NBC

Напомним, что в конце прошлой недели произошло сразу два инцидента в крупных европейских городах. Террорист напал и зарезал двух человек ножом в центре Лондона, а в Гааге резня произошла в ночь начала праздничных распродаж и скидок.

Стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек, фото — BBC


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