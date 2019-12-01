Очередная стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Стрельба в США: огонь открыли после футбольного матча в Орлеане, ранены 11 человек, фото — NBC

https://racurs.ua/n130204-ocherednaya-strelba-v-ssha-ogon-otkryli-posle-futbolnogo-matcha-v-orleane-raneny-11-chelovek.html

Ракурс

В США неизвестный открыл огонь после матча по американскому футболу. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает The Washington Post.

Инцидент на улице Канал-стрит произошел рано утром 1 декабря после матча по американскому футболу. Установить точно, кто именно открыл огонь, не удалось из-за большого скопления людей. Полиция задержала одного подозреваемого.

Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части города. Правоохранители мигом прибыли на вызов, поскольку рядом закончился футбольный матч между двумя университетскими командами, находившийся под дополнительной охраной.

Напомним, что в конце прошлой недели произошло сразу два инцидента в крупных европейских городах. Террорист напал и зарезал двух человек ножом в центре Лондона, а в Гааге резня произошла в ночь начала праздничных распродаж и скидок.