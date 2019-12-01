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Стрілянина в США: вогонь відкрили після футбольного матчу в Орлеані, поранено 11 осіб, фото — NBC

Чергова стрілянина в США: вогонь відкрили після футбольного матчу в Орлеані, поранено 11 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

1 гру 2019, 15:48
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У США невідомий відкрив вогонь після матчу з американського футболу. Щонайменше 11 людей отримали поранення через стрілянину в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана).

Двоє потерпілих перебувають у критичному стані, передає The Washington Post.

Стрілянина в США: вогонь відкрили після футбольного матчу в Орлеані, поранено 11 осіб, фото — NBC

Інцидент на вулиці Канал-стріт стався рано вранці 1 грудня після матчу з американського футболу. Встановити точно, хто саме відкрив вогонь, не вдалося через велике скупчення людей. Поліція затримала одного підозрюваного.

Стрілянина сталася у Французькому кварталі — жвавому районі в історичній частині міста. Правоохоронці миттю прибули на виклик, оскільки поруч закінчився футбольний матч між двома університетськими командами, який перебував під додаткової охороною.

Стрілянина в США: вогонь відкрили після футбольного матчу в Орлеані, поранено 11 осіб, фото — NBC

Стрілянина в США: вогонь відкрили після футбольного матчу в Орлеані, поранено 11 осіб, фото — BBC

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня сталося відразу два інциденти у великих європейських містах. Терорист напав і зарізав двох людей ножем в центрі Лондона, а в Гаазі різанина відбулася у ніч початку святкових розпродажів та знижок.


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