Стрілянина в США: вогонь відкрили після футбольного матчу в Орлеані, поранено 11 осіб, фото — NBC

https://racurs.ua/ua/n130204-chergova-strilyanyna-v-ssha-vogon-vidkryly-pislya-futbolnogo-matchu-v-orleani-poraneno-11-osib.html

Ракурс

У США невідомий відкрив вогонь після матчу з американського футболу. Щонайменше 11 людей отримали поранення через стрілянину в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана).

Двоє потерпілих перебувають у критичному стані, передає The Washington Post.

Інцидент на вулиці Канал-стріт стався рано вранці 1 грудня після матчу з американського футболу. Встановити точно, хто саме відкрив вогонь, не вдалося через велике скупчення людей. Поліція затримала одного підозрюваного.

Стрілянина сталася у Французькому кварталі — жвавому районі в історичній частині міста. Правоохоронці миттю прибули на виклик, оскільки поруч закінчився футбольний матч між двома університетськими командами, який перебував під додаткової охороною.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня сталося відразу два інциденти у великих європейських містах. Терорист напав і зарізав двох людей ножем в центрі Лондона, а в Гаазі різанина відбулася у ніч початку святкових розпродажів та знижок.