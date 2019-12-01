Крафтове пиво виявилося корисним для здоров'я, фото: publicdomainpictures

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Крафтове пиво позитивно впливає на здоров’я.

Наукові співробітники Університету Небраски в США провели дослідження. Про це повідомляє The Sun.

Експерти вивчили сорти пива, в яких дріжджі додаються вже після бутилювання. У зразках містилися до 50 млн пробіотичних бактерій. Вони підсилюють імунітет, покращують роботу кишечника і сприяють спокійному сну.

Це робить крафтове пиво дуже корисним. Інші напої позбавлені цих переваг, так як піддаються пастеризації та фільтрації.

Професор Ерік Клаассен з Амстердамського вільного університету підтвердив цю думку. Він також додав, що не радить пити більше однієї пляшки в день.

Більш міцне пиво дуже і дуже корисне для здоров’я, — заявив експерт.

Раніше поліцейські США затримали водія з синдромом автоброженія, запідозривши його в управлінні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Цей синдром характеризується незвичайною роботою шлунка, який виробляє власне пиво з продуктів з високим вмістом вуглеводів.