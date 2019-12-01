Крафтовое пиво оказалось полезным для здоровья, фото: publicdomainpictures

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Крафтовое пиво положительно влияет на здоровье.

Научные сотрудники Университета Небраски в США провели исследования. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты изучили сорты пива, в которых дрожжи добавляются уже после бутилирования. В образцах содержались до 50 млн пробиотических бактерий. Они усиливают иммунитет, улучшают работу кишечника и способствуют спокойному сну.

Это делает крафтовое пиво очень полезным. Другие напитки лишены этих преимуществ, так как подвергаются пастеризации и фильтрации.

Профессор Эрик Клаассен из Амстердамского свободного университета подтвердил это мнение. Он также добавил, что не советует пить более одной бутылки в день.

Более крепкое пиво очень и очень полезно для здоровья, — заявил эксперт.

Ранее полицейские США задержали водителя с синдромом автоброжения, заподозрив его в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Этот синдром характеризуется необычной работой желудка, который производит собственное пиво из продуктов с высоким содержанием углеводов.