Скандал с Кривоносом: в СНБО намекнули, что готовы отослать его в Минобороны, фото — Думка

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Совет национальной безопасности и обороны Украины отреагировал на скандальное увольнение заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса из двух комиссий.

Это ведомство сегодня распространило заявление, в котором говорится, что Кривонос все еще остается заместителем секретаря СНБОУ, а его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей.

Это рабочий процесс, который не имеет никакой политической составляющей, — говорится в заявлении.

В СНБО напомнили Кривоносу, что он прикомандирован к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины и «может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии с поставленными задачами».

В пятницу президент вывел Кривоноса из двух комиссий, которые занимаются планированием оборонной стратегии Украины. Речь идет о Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Генерал-майор жестко отреагировал на решение Зеленского. Он считает, что власть «превратила СНБО в клоунаду». Кривонос считает, что его увольнение из этих групп лоббировал секретарь СНБО Алексей Данилов, а причиной такого шага является нежелание «определенных должностных лиц» реализовать программы по повышению обороноспособности Украины «Пять шагов».

Боевого генерала назначил в СНБО пятый президент Украины Петр Порошенко весной этого года. Генерал Кривонос — первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ. В марте этого года Порошенко назначил его вместо Олега Гладковского на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.