Скандал з Кривоносом: в РНБО натякнули, що можуть відіслати його в Міноборони, фото — Думка

https://racurs.ua/ua/n130202-v-rnbo-natyaknuly-kryvonosu-scho-mojut-vidislaty-yogo-v-minoborony.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони України відреагувала на скандальне звільнення заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса із двох комісій.

Це відомство сьогодні поширило заяву, у якій йдеться про те, що Кривонос все залишається заступником секретаря РНБОУ, а його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов’язано з перерозподілом функціональних обов’язків.

Це робочий процес, який не має жодної політичної складової, — йдеться у заяві.

В РНБО нагадали Кривоносу, що він прикомандирований до апарату РНБО України з Міністерства оборони України і «може бути повернений у розпорядження міністра оборони у відповідності до поставлених завдань».

У п’ятницю президент вивів Кривоноса із двох комісій, які займаються плануванням оборонної стратегії України. Йдеться про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і з міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Генерал-майор жорстко відреагував на рішення Зеленського. Він вважає, що влада «перетворила РНБО на клоунад». Кривонос вважає, що його звільнення з цих груп лобіював секретар РНБО Олексій Данілов, а причиною такого кроку є небажання «певних посадовців» реалізувати програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків».

Бойового генерала призначив у РНБО п’ятий президент України Петро Порошенко навесні цього року. Генерал Кривонос — перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України. У березні цього року Порошенко призначив його замість Олега Гладковського на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.