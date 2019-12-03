Деякі дороги засипало снігом. Фото: ДСНС

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Погода в Україні 3 грудня значно погіршилася. Сьогодні більшість областей засипало снігом.

Циклон, який рухаючись в північно-центральному напрямку спричинив ускладнення погодних умов, випадання мокрого снігу та ожеледицю. Станом на 8.00 у західних областях було зафіксований сніговий покрив висотою 3−4 см, а в Івано-Франківській області — 8 см снігу. У північних областях насипало 5 см снігу, а у центральних та східних — 3−4 см снігу. У Полтавській області та в гірських районах західних областей випало 10 см снігу. Через плюсову температуру снігу немає лише в південних регіонах. Про це повідомила прес-служба «Укравтодору» в Facebook.

Наразі дороги державного значення від снігу розчищають 1 тис. 660 одиниць техніки, задіяні 2 тис. 280 дорожників. Станом на 13.00 стан цих доріг є задовільним.

В «Укравтодорі» відзначили, що траплялися поодинокі випадки зупинок вантажних автомобілів на підйомах через зношеність протекторів в Полтавський, Дніпропетровській та Запорізький областях. На порятунок цих водіїв прибували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Покриття на автодорогах дорогах державного значення, де спостерігались опади — місцями засніжене та мокре. У Вінницький та Миколаївській області зустрічається ожеледиця, — зазначили в дорожній службі.

У прес-службі ДСНС зазначили, що посилено працюють на дорогах України з вечора вчорашнього дня. У Кіровоградській області вони витягли зі снігового полону майже 50 застряглих авто, на Полтавщині — 12 машин, на Рівненщині — відбуксирували шість вантажівок.

Нагадаємо, вчора ввечері західну частину країни засипало снігом. Сильні снігопади обмежили видимість на дорогах до 70 м. На деяких трасах рух автомобілів був ускладнений.