Мітинг під НБУ: Рожкова заявила про посилення тиску олігархів, фото: flickr

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Мітинг під НБУ названо посиленням тиску зі сторони олігархів.

З такою заявою виступила заступниця голови фінансового регулятора Катерина Рожкова. В Facebook вона розповіла подробиці.

Активісти організували пікет не тільки під стінами будівлі Національного банку. За її словами, неподалік місць проживання членів правління фінустанови також відбулись подібні акції.

Вона незадоволена, що група невідомих людей зранку з гучномовцями знаходилась біля її будинку. За словами Рожкової, її та колег із НБУ «поливали брудом».

Терор продовжується, — заявила вона.

Фінансист назвала мітинги спробою посилення тиску олігархів та власників збанкрутілих банків на НБУ. Фінрегулятор, за її словами, намагається з них стягнути заборгованість за кредитами рефінансування. Рожкова додала, що НБУ звернеться до міжнародної, медійної та експертної спільнот з проханям підтримати їх у цей нелегкий час.

Нагадаємо, мітинги під стінами Нацбанку у Києві продовжуються вже протягом декількох тижнів. Учасники акції звинуватили керівництво фінрегулятора у корупційних схемах. Деякі активісти 25 листопада намагалися прорватися у будівлю установи. У мітингу нібито брали участь працівники з підприємств олігарха Ігоря Коломойського.