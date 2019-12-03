Сепаратист Володимир Цемах: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n130294-katastrofa-bortu-mh17-sbu-ogolosyla-v-rozshuk-cemaha-infografika.html

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Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха.

Правоохоронці підозрюють проросійського бойовика в участі в терористичній групі і здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Цемаха розшукують, як особу, яка переховується від органів слідства. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

На веб-сторінці вказується, що Цемах зник 23 вересня 2019 року. Повідомляється, що запобіжний захід сепаратистові не обирався.

Як відомо, 7 вересня Україна передала Цемаха Російській Федерації. Сталося це в рамках обміну полоненими. Згодом стало відомо, що бойовик повернувся на тимчасово окуповані території Донбасу.

У 2014 році Цемах входив до складу одного з угруповань терористичної організації Донецька народна республіка, яке розташовувалося в районі міста Сніжне в момент збиття малайзійського «Боїнга». Українські правоохоронці затримали його наприкінці червня 2019 року, у слідчому ізоляторі він провів майже два місяці.

Нагадаємо, Нідерланди просили Київ не видавати Цемаха Росії, оскільки вважають його головним підозрюваним у справі катастрофи MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Тоді бойовики збили авіалайнер, внаслідок цього загинули майже 300 осіб.