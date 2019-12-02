Справа Цемаха: прокуратура Нідерландів звинуватила Росію в сприянні втечі, фото — "Капітал"

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Прокуратура Нідерландів звинуватила російську владу в тому, що вона навмисно довго не відповідали на запит про видачу екс-командира протиповітряної оборони самопроголошеної ДНР Володимира Цемаха, що дозволило йому йому виїхати з Росії.

Цього військового вважають одним з головних свідків у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом. 7 вересня Україна передала Цемаха Росії в рамках обміну між ув’язненими.

Як йдеться у прес-релізі прокуратури Нідерландів, ця країна негайно зажадала заарештувати його і екстрадувати в Нідерланди. Відомство зазначає, що для цього не було перешкод, оскільки Цемах є громадянином України, а не Росії.

23 вересня російська влада повідомила прокуратурі, що продовжує розглядати запит, і попросила надати додаткову інформацію, яка, на думку цього відомства, «не мала відношення до рішення про арешт Цемаха».

19 листопада прокуратура отримала повідомлення від російської влади про те, що прохання про арешт пана Цемаху не може бути виконане, оскільки відсутня інформація про місцезнаходження пана Цемаха в Російській Федерації, — заявили в прокуратурі Нідерландів.

Прокуратура нагадала, що, за інформацією ЗМІ, Цемах повернувся в ДНР.

Звідти він не може бути виданий, — заявили у цьому відомстві.

Рейс MH17 малазійського Boeing 777 проросійські бойовики збили в липні 2014 року. Тоді загинули 298 осіб. Міжнародна група з розслідування катастрофи вважає, що літак збили з зенітного комплексу «Бук», який потім повернувся в Росію. Москва звинувачення заперечує. Навесні 2020 року у Нідерландах розпочнеться суд у цій справі.