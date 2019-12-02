У цьому році було зафіксовано понад 300 кіберінцидентів

https://racurs.ua/ua/n130248-kibertaka-na-vladu-v-lystopadi-na-sayty-cvk-ta-prezydenta-bulo-zdiysneno-11-hakerskyh-atak-rnbo.html

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В листопаді на сайти президента та Центральної виборчої комісії (ЦВК) було здійснено 11 потужних DdoS-атак.

Всього в державному секторі в цьому році було зафіксовано понад 300 кіберінцидентів, торік таких інцидентів було понад 600. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Данілова, фахівці СБУ та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які відбивають такі атаки, працюють «у надзвичайно напруженому режимі».

Данілов наголосив, що, як правило, за такими атаками хакерських угруповань стоять спецслужби інших держав. Секретар РНБО також зазначив, що Україна наразі працює над формуванням національної системи кібербезпеки, в якій вагому координуючу роль відіграватиме Національний координаційний центр кібербезпеки.

DdoS-атака (Distributed Denial-of-service attack) полягає в спрямуванні одночасно з великої кількості IP-адрес численних запитів на атаковані комп’ютери, щоб унеможливити таким чином роботу відповідних інетрнет-сайтів чи сервісів.

Нагадаємо, 18 червня було здійснено потужну DdoS-атаку на сайт Національного банку України, в результаті чого він певний час працював в обмеженому режимі.