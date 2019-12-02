У Росії білого ведмедя розмалювали чорною фарбою. Фото: Білий ведмідь

https://racurs.ua/ua/n130238-u-rosiyi-bilogo-vedmedya-rozmaluvaly-chornou-farbou-video.html

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Білий ведмідь, на якому чорною фарбою написали «Т-34», був знятий на відео, оприлюдненому в мережі сьогодні. Сталося це в Росії. Зараз вчені намагаються з’ясувати, хто це зробив.

Наразі невідомо, де було знято відео. Це може бути Чукотка або Нова Земля, там цьогоріч запровадили режим надзвичайної ситуації через нашестя білих ведмедів, пише «Російська газета» з посиланням на заяву старшого наукового співробітника Лабораторії екології ссавців Інституту біологічних проблем півночі Далекосхідного відділення Російської академії наук Анатолія Кочнєва.

Науковець вважає, що написати на білому ведмеді фарбою «Т-34» могли жартівники, які вирішили порівняти тварину з однойменним радянським танком. І, якщо це звичайна фарба, то вона змиється швидко. Але, якщо ні, то такі дії можуть створити великі проблеми для хижака: чорні літери на білій шерсті позбавляють тварину маскування.

Він також нагадав, що в середині минулого століття вчені на острові Врангеля таким чином намагалися нумерувати білих ведмедів.

У соцмережах користувачі висловили припущення, що так пожартували місцеві полярники або єгері, котрі відстежують популяцію білих ведмедів.

Білі ведмеді живуть у приполярних областях в північній півкулі Землі. Чукотська популяція білого ведмедя вважається найбільшою в світі. Цей звір внесений до Міжнародної Червоної книги. Вид повільно розмножується, серед молодняка зберігається високий рівень смертності. А останнім часом через глобальне потепління та танення льодів ведмедям все складніше полювати, вид вважається вразливим.