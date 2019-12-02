В России белого медведя изрисовали черной краской. Фото: Белый медведь

https://racurs.ua/n130238-v-rossii-belogo-medvede-izrisovali-chernoy-kraskoy-video.html

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Белый медведь, на котором черной краской написали «Т-34», был снят на видео, обнародованном в сети сегодня. Произошло это в России. Сейчас ученые пытаются выяснить, кто это сделал.

На данный момент не ясно, где было снято видео. Это может быть Чукотка или Новая Земля, там в текущем году ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем севера Дальневосточного отделения Российской академии наук Анатолия Кочнева.

Кочнев считает, что написать на белом медведе краской «Т-34» могли шутники. Они почему-то решили сравнить животное с одноименным советским танком. И, если это обычная краска, то она смоется быстро. Если нет, то такие действия могут обернуться большими проблемами для хищника: черные буквы на белой шерсти лишают животное маскировки.

Он также напомнил, что в середине прошлого века ученые на острове Врангеля таким образом пытались нумеровать белых медведей.

В соцсетях пользователи высказали предположение, что так пошутили местные полярники или егеря, которые отслеживают популяцию белых медведей.

Белые медведи обитают в приполярных областях в северном полушарии Земли. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире. Этот зверь внесен в Международную Красную книгу. Вид медленно размножается, среди молодняка сохраняется высокий уровень смертности. А в последнее время из-за глобального потепления и таяния льдов медведям все сложнее охотиться, вид считается уязвимым.