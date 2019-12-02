Ракурсhttps://racurs.ua/
Изменения в менеджменте "Нафтогаза": Минэнерго проведет кадровые конкурсы, фото — "Громадське"
Минэнерго проведет кадровые конкурсы в «Нафтогазе» и «Укрэнерго» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n130247-minenergo-provedet-kadrovye-konkursy-v-naftogaze-i-ukrenergo-video.htmlРакурс
Министерство энергетики и охраны окружающей среды проведет кадровые конкурсы в «Нафтогазе» и «Укрэнерго».
О наличии политического решения о смене руководства этих государственных компаний заявил профильный министр Алексей Оржель на пресс-конференции в правительстве.
Оржель заявил, что в Кабмине приняли решение заменить руководство и состав наблюдательных советов во всех стратегических компаниях.
Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов во всех стратегических компаниях. Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний, — уточнил министр.
Он заявил, что имеет вопросы об эффективности использования средств и информацию о злоупотреблениях во всех стратегических компаниях.
Оржель считает, что руководители, которые сейчас возглавляют компании, могут в результате конкурса сохранить должности. На уточняющий вопрос журналистов Оржель ответил, что изменения произойдут в руководстве «Нафтогаза» и «Укрэнерго».
Решение о возможной ротации в «Нафтогазе» происходит в разгар газовых переговоров между Россией и Украиной. Украинская сторона привязала вопрос возможной покупки газа в России и заключения нового договора о транзите к уплате долгов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Ранее Оржель также заявил, что без транзита газа из РФ украинская газотранспортная система может столкнуться с проблемами в феврале-марте.
«Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Это происходит на фоне новой победы Киева в Стокгольмском арбитраже, который отклонил апелляцию «Газпрома» на свое предыдущее решение.
Загрузка...