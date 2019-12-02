Изменения в менеджменте "Нафтогаза": Минэнерго проведет кадровые конкурсы, фото — "Громадське"

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Министерство энергетики и охраны окружающей среды проведет кадровые конкурсы в «Нафтогазе» и «Укрэнерго».

О наличии политического решения о смене руководства этих государственных компаний заявил профильный министр Алексей Оржель на пресс-конференции в правительстве.

Оржель заявил, что в Кабмине приняли решение заменить руководство и состав наблюдательных советов во всех стратегических компаниях.

Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов во всех стратегических компаниях. Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний, — уточнил министр.

Он заявил, что имеет вопросы об эффективности использования средств и информацию о злоупотреблениях во всех стратегических компаниях.

Оржель считает, что руководители, которые сейчас возглавляют компании, могут в результате конкурса сохранить должности. На уточняющий вопрос журналистов Оржель ответил, что изменения произойдут в руководстве «Нафтогаза» и «Укрэнерго».

Решение о возможной ротации в «Нафтогазе» происходит в разгар газовых переговоров между Россией и Украиной. Украинская сторона привязала вопрос возможной покупки газа в России и заключения нового договора о транзите к уплате долгов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Ранее Оржель также заявил, что без транзита газа из РФ украинская газотранспортная система может столкнуться с проблемами в феврале-марте.

«Нафтогаз» настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Это происходит на фоне новой победы Киева в Стокгольмском арбитраже, который отклонил апелляцию «Газпрома» на свое предыдущее решение.