ГТС. Фото: politica.com.ua

https://racurs.ua/n130237-bez-tranzita-gaza-iz-rf-ukrainskaya-gts-mojet-stolknutsya-s-problemami-v-fevrale-marte-orjel.html

Ракурс

Без транзита газа из РФ украинская ГТС в самые холодные дни февраля и марта может столкнуться с серьезными проблемами. Тем не менее, в Кабмине утверждают, что запасов голубого топлива в подземных хранилищах достаточно для успешного прохождения Украиной отопительного сезона.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время сегодняшнего брифинга заявил, что в настоящее время «Нафтогаз» проводит стресс-тесты, целью которых являет проверка готовности ГТС к работе в реверсном режиме.

Однако, чиновник признал, что существуют определенные риски, которые возможны при отсутствии транзита газа из РФ. Если февраль и март будут очень холодными месяцами, то при пиковых нагрузках давления газа может не хватить для нормальной работы системы. Это связано с частичным опустошением подземных хранилищ в конце зимы.

Оржель выразил надежду, что Украина и Россия все же подпишут контракт на транзит газа и данные риски удастся исключить.

Как ранее писал «Ракурс», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на полях «нормандского саммита» президент РФ Владимир Путин может обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским газовые вопросы.