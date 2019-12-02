Убийство ребенка в Киеве: полиция задержала подозреваемых, фото — РБК-Украина

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Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка в центре Киева. С ними общаются оперативники и следователи, проходят неотложные следственные действия.

О задержании, которое произошло в результате специальной полицейской операции, сообщила 2 декабря пресс-служба Нацполиции Киева.

Напомним, что вчера неизвестный в районе улицы Льва Толстого стрелял в автомобиль Range Rover, в салоне которого находилась семья бизнесмена и депутата Киевского облсовета. Пуля попала в ребенка, от полученных травм скончалась в скорой по дороге в больницу.

Все подробности задержания правоохранители пообещали сообщить позже.

Во время стрельбы погиб сын депутата Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Он был когда-то донецким бизнесменом, основал сеть супермаркетов «Обжора». Работал также заместителем мэра Донецка и в «Нафтогазе». В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко». В Киеве Соболев владеет рестораном «Марио», возле которого и произошла стрельба.