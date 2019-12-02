Убивство дитини в Києві: поліція затримала підозрюваних, фото — РБК-Україна

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Поліція затримала підозрюваних у вбивстві трирічної дитини у центрі Києва. Із ними спілкуються оперативники та слідчі та відбуваються невідкладні слідчі дії.

Про затримання, яке відбулося в результаті спеціальної поліцейської операції, повідомила 2 грудня прес-служба Нацполіції Києва.

Нагадаємо, що вчора невідомий в районі вулиці Льва Толстого стріляв у автомобіль RangeRover, у салоні якого перебувала родина бізнесмена і депутата Київської облради. Куля влучила у дитину, яка від отриманих травм померла у швидкій по дорозі у лікарню.

Всі подробиці затримання правоохоронці пообіцяли повідомити згодом.

Під час стрілянини загинув син депутата Київської обласної ради В’ячеслав Соболєва. Він був колись донецьким бізнесменом, заснував мережу супермаркетів «Обжора». Працював також заступником мера Донецька і в «Нафтогазі». У 2015 році Соболєв став депутатом Київської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка». У Києві Соболєв володіє рестораном «Маріо», біля якого й сталася стрілянина.