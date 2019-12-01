У центрі Києва в автомобілі убили дитину, фото — Інформатор

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Ракурс

На перехресті Льва Толстого і Тарасівської у центрі української столиці надвечір 1 грудня сталася стрілянина. Постріли здійснили в автомобіль Range Rover чорного кольору.

ЗМІ повідомляють, що куля влучила в дитину, яка сиділа в авто, і від поранень вона померла.

Стрілянина сталася в середмісті Києва. О 17.30 тут вже працювали правоохоронці, а в столиці запровадили план «Сирена».

Правоохоронці нібито шукають автомобіль Lexus. Поліція Києва у Фейсбук повідомила, що чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла дорогою до лікарні.

Як видно із фото та відео, з боку водія на передньому боковому склі Range Rover є отвір, який спричинила куля. Постраждав також й водій позашляховика. На його тілі було видно кров.

Правоохоронці опитують свідків того, що сталося, встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника. Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 КК України.