В центре Киева в автомобиле убили ребенка, фото — Информатор

https://racurs.ua/n130210-v-centre-kieva-v-avtomobile-ubili-trehletnego-rebenka-foto-video.html

Ракурс

На перекрестке Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре украинской столицы вечером 1 декабря произошла стрельба. Выстрелы осуществили в автомобиль Range Rover черного цвета.

СМИ сообщают, что пуля попала в ребенка, который сидел в авто, и от ранений он скончался.

Стрельба произошла в центре Киева. В 17.30 здесь уже работали правоохранители, а в столице ввели план «Сирена».

Правоохранители якобы ищут автомобиль Lexus. Полиция Киева в Фейсбук сообщила, что мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер по дороге в больницу.

Правоохранители опрашивают свидетелей случившегося, устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 УК Украины.

Как видно из фото и видео, со стороны водителя на переднем боковом стекле Range Rover есть отверстие, которое сделала пуля. Пострадал также водитель внедорожника. На его теле была видна кровь.