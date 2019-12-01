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Ракурс
В центре Киева в автомобиле убили ребенка, фото — Информатор

В центре Киева в автомобиле убили трехлетнего ребенка (ФОТО, ВИДЕО)

1 дек 2019, 18:26
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На перекрестке Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре украинской столицы вечером 1 декабря произошла стрельба. Выстрелы осуществили в автомобиль Range Rover черного цвета.

СМИ сообщают, что пуля попала в ребенка, который сидел в авто, и от ранений он скончался.

В центре Киева в автомобиле убили ребенка, фото — Информатор

Стрельба произошла в центре Киева. В 17.30 здесь уже работали правоохранители, а в столице ввели план «Сирена».

Правоохранители якобы ищут автомобиль Lexus. Полиция Киева в Фейсбук сообщила, что мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер по дороге в больницу.

Правоохранители опрашивают свидетелей случившегося, устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 УК Украины.

В центре Киева в автомобиле убили ребенка, фото — Информатор

Как видно из фото и видео, со стороны водителя на переднем боковом стекле Range Rover есть отверстие, которое сделала пуля. Пострадал также водитель внедорожника. На его теле была видна кровь.

В центре Киева в автомобиле убили ребенка, фото — Информатор

В центре Киева в автомобиле убили ребенка, фото — Информатор

Источник: Ракурс


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