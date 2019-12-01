Спасатели сообщили новые подробности о жуткой аварии автобуса в РФ, фото — "Эхо Москвы"

https://racurs.ua/n130209-vybralis-iz-pod-oblomkov-i-poymali-poputki-spasateli-soobschili-novye-podrobnosti-o-jutkoy-avarii.html

Ракурс

Спасатели не могли найти десять пассажиров автобуса, упавшего сегодня с моста в Забайкалье (РФ). Как выяснилось, люди сами выбрались из-под обломков в состоянии шока, поймали попутки и поехали в пункт назначения — Читу.

РосСМИ рассказали и другие подробности о спасении пострадавших. Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал о том, что когда автобус подняли на колеса, то спилили с него крышу. После этого погибших и пострадавших вытащили из транспортного средства.

Согласно последним данным, в результате падения автобуса с моста 19 человек погибли, более 20 пострадали. Рейсовый автобус рухнул с моста на лед замерзшей реки. Единственной версией случившегося называют лопнувшее колесо. Из-за этого водитель якобы не справился с управлением. Другая причина — состояние дороги.

Как оказалось, владельца автобуса, который упал с моста, в этом году трижды штрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров.