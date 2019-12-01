Потери ноября: на передовой от пуль и снарядов террористов погибли пятеро военнослужащих, фото — фонд "Вернись живым"

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Ноябрь, несмотря на разведение войск в трех точках линии соприкосновения и миролюбивую риторику, все равно выдался тяжелым для Вооруженных сил Украины.

В прошлом месяце в СМИ было более 10 сообщений о смерти бойцов в зоне ООС от болезней, двух погибших во время саперных работ в Балаклее на Харьковщине, смерти в госпитале командира 128-й ОГШБр полковника Евгения Коростелева, который после тяжелого ранения боролся за жизнь в течение недели. Кроме того, российские наемники на Донбассе продолжают убивать украинских защитников.

В ноябре на передовой от пуль и снарядов террористов погибли пятеро военнослужащих, сообщает в Фейсбук фонд «Вернись живым».

Герман Бродников боец ​​92-й омбр, погиб 7 ноября в районе Авдеевки Донецкой области. Террористы совершили два выстрела по установке ПТРК по машине «Урал», возле которой работали военные.

Одна из ракет попала в машину. Герман погиб на месте. Ему было 23 года. Парень родом из Харьковщины, в бригаду пришел в 2016 году. Дома его ждали родители, сестра и невеста, с которой он недавно заручился.

Геннадий Моторин, военнослужащий 92-й ОМБр. Он получил тяжелые ранения вместе с Германом Бродников. За его жизнь медики боролись до последнего, но 8 ноября Геннадий умер.

Воину было 37 лет, он родом из Краматорска Донецкой области. У него остался 8-летний сын.

Юрий Хомик, боец ​​14-й ОМБр, получил ранения 14 ноября в результате вражеского обстрела на Луганщине. Он умер во время операции в больнице города Горный.

Воин жил в Владимир-Волынском, ему было 56 лет.

Артем Соколов, военнослужащий 14-й ОМБр, погиб 16 ноября в районе Крымского Луганской области. В него попала пуля вражеского снайпера.

Артему было 32 года, он жил в Киеве. У военного остались двое детей.

Алексей Капустян, боец ​​10-й ОГШБр, погиб 29 ноября в результате вражеского обстрела в Марьинском районе Донецкой области. Алексею было 26 лет, он родом из Ровенской области.

Дома его ждали мать, жена и трехлетняя дочь.