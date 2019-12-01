Втрати листопада: на передовій від куль та снарядів терористів загинули п'ятеро військовослужбовців, фото — фонд "Повернись живим"

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Листопад, попри розведення військ у трьох точках лінії зіткнення і миролюбну риторику, однаково видався важким для Збройних сил України.

Минулого місяця в ЗМІ було понад 10 повідомлень про смерті бійців у зоні ООС від хвороб, двох загиблих під час саперних робіт в Балаклеї на Харківщині, смерть у госпіталі командира 128-ї ОГШБр полковника Євгена Коростельова, який після важкого поранення боровся за життя протягом тижня. Крім того, російські найманці на Донбасі продовжують вбивати українських захисників.

У листопаді на передовій від куль та снарядів терористів загинули п’ятеро військовослужбовців, повідомляє у Фейсбук фонд «Повернись живим».

Герман Бродников боєць 92-ї ОМБР, загинув 7 листопада в районі Авдіївки на Донеччині. Терористи здійснили два постріли з установки ПТРК по автівці «Урал», біля якої працювали військові.

Одна з ракет влучила в машину. Герман загинув на місці. Йому було 23 роки. Хлопець родом з Харківщини, до бригади прийшов у 2016-му. Вдома на нього чекали батьки, сестра та наречена, з якою він нещодавно заручився.

Геннадій Моторін, військовослужбовець 92-ї ОМБр. Він отримав важкі поранення разом із Германом Бродниковим. За його життя медики боролися до останнього, але 8 листопада Геннадій помер.

Воїну було 37 років, він родом з Краматорська на Донеччині. У нього залишився 8-річний син.

Юрій Хомік, боєць 14-ї ОМБр, отримав поранення 14 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині. Він помер під час операції у лікарні міста Гірське.

Воїн мешкав у Володимир-Волинському, йому було 56 років.

Артем Соколов, військовослужбовець 14-ї ОМБр, загинув 16 листопада в районі Кримського на Луганщині. У воїна влучила куля ворожого снайпера.

Артемові було 32 роки, він мешкав у Києві. У військового залишилися двоє дітей.

Олексій Капустян, боєць 10-ї ОГШБр, загинув 29 листопада внаслідок ворожого обстрілу в Мар’їнському районі на Донеччині. Олексію було 26 років, він родом з Рівненської області.

Вдома на нього чекали мати, дружина та трирічна донька.