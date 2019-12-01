Новини Китаю: Пекін запровадив обов'язкове сканування особи під час купівлі сім-картки, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n130207-kytay-zaprovadyv-obov-yazkove-skanuvannya-osoby-pid-chas-kupivli-sim-kartky.html

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У Китаї запровадили обов’язкове сканування особи під час купівлі послуг для мобільних пристроїв, наприклад, сім-картки і підключенні послуг мобільного інтернету. Нововведення набуло чинності з 1 грудня.

Сканування пояснили турботою про безпеку і боротьбою з інтернет-шахраями. Пекін хоче, щоб ніхто не користувався інтернетом під чужим ім’ям, повідомляє BBC.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю оголосило про нововведення ще у вересні 2019 року. Це пояснили «захистом прав та інтересів людей в кіберпросторі», а також боротьбою з інтернет-шахраями.

Користувачі китайських соцмереж скаржаться на посилення контролю з боку держави, прийняття владою рішень без обговорення з громадськістю, а також нагадують про витоки особистих даних.

Раніше злодії знали тільки твоє ім’я, тепер вони дізнаються і твою зовнішність, — написав один із коментаторів.

Китай широко використовує технологію розпізнавання осіб. Його влада активно впроваджує відеоспостереження і до 2020 року планує довести до 400 млн кількість камер, які стежать за порядком і борються зі злочинністю в країні.

З 2003 року в Китаї повсюдно діє державна інтернет-цензура. Влада фільтрує доступ, наприклад, до Фейсбуку, а пошуковики не видають певну інформацію за запитами.

У квітні цього року Дональд Трамп звинуватив корпорацію Google (Гугл) у допомозі Китаю та його армії. Представник Пентагону Джозеф Данфорд на засіданні в Сенаті заявив, що робота компанії Google в Китаї побічно приносить користь китайським військовим. У вересні 2016 року Трамп-кандидат в президенти США від Республіканської партії звинуватив пошуковик Google у фільтруванні поганих новин про його суперницю Гілларі Клінтон, яка балотувалася від Демократичної партії.