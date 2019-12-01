Дача на Сицилії: влада містечка запрошує інвесторів купляти за 1 долар занедбані будинки, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n130206-dacha-na-sycyliyi-vlada-mistechka-zaproshuie-investoriv-kuplyaty-za-1-dolar-zanedbani-budynky.html

Ракурс

Влада італійського містечка Бівона, що на Сицилії, запрошує купувати занедбані будинки за символічний 1 долар.

Нові мешканці цього теплого італійського острова посеред Середземного моря зобов’язані внести заставу 2,8 тис. дол. і зобов’язатися впродовж чотирьох років відремонтувати будівлю, повідомляє CNN.

Якщо ж інвестори вирішать й надалі жити у цьому будинку, їм обіцяють податкові пільги.

Населення Бівони (60 км від Палермо) наразі трохи менше 4 тис. осіб, тому влада у такий спосіб заохочує розвиток міста. Чимало споруд і житлових будинків тут перебувають у напівзруйнованому стані. Деякі будинки у Бівоні мають тільки порожні кам’яні стіни, але деякі потребують тільки косметичного ремонту.

Такі запрошення для інвесторів — розповсюджена практика для Сицилії. Раніше подібні розпродажі влаштували містечка Муссомелі та Каммарата. Влади цих населених пунктів пропонувала нерухомість також за символічний долар, але із більшою заставою (5,5 тис. дол.) і меншим терміном ремонту будинку (3 роки).

Раніше «Ракурс» повідомляв про дивну для Італії погоду. У середині листопада північ країни, особливо гірські райони, занесло снігом.