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Ракурс
Італійські Альпи засипало снігом / Фото: Meteo Piemonte

Італію замело снігом: в горах утворилися метрові кучугури (ФОТО, ВІДЕО)

18 лис 2019, 16:05
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Снігопади в Італії спричинили утворення метрових кучугурів в населених пунктах гірських районів на півночі Італії, зокрема біля підніжжя Ортлеса. Як повідомляє Cyclone Of Rhodes у Facebook, гірське село Сульден, що в Південному Тіролі, замело снігом. Зауважимо, що Сульден розташовано на висоті 1900 м над рівнем моря.

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Окрім цього, внаслідок зсуву ґрунту у провінції Больцано — Південний Тіроль з рейок зійшов потяг.

Італійські Альпи засипало снігом / Фото: Cyclone Of Rhodes, Meteo Piemonte, Jennifer Marrone

Італійські Альпи засипало снігом / Фото: Cyclone Of Rhodes, Meteo Piemonte, Jennifer Marrone

Італійські Альпи засипало снігом / Фото: Cyclone Of Rhodes, Meteo Piemonte, Jennifer Marrone

Місцевий гідрометцентр попереджає про подальше погіршення погодних умов та посилення інтенсивних опадів в Італійських Альпах, особливо на висотах понад 900 м.

Нагадаємо, на півночі Італії ще минулого тижня почалися сильні снігопади, що згодом спричинили перебої з електропостачанням і транспортом. Потім у Венеції рівень води піднявся до рекордного за останні 50 років показника у 190 см, що стало причиною підтоплення понад 80% будинків.

Італійські Альпи засипало снігом / Фото: Cyclone Of Rhodes, Meteo Piemonte, Jennifer Marrone

Італійські Альпи засипало снігом / Фото: Cyclone Of Rhodes, Meteo Piemonte, Jennifer Marrone

Аварія потяга / Фото: Andreas Baumgartner, Twitter

Аварія потяга / Фото: Andreas Baumgartner, Twitter

Джерело: Ракурс


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