Снігопади в Італії спричинили утворення метрових кучугурів в населених пунктах гірських районів на півночі Італії, зокрема біля підніжжя Ортлеса. Як повідомляє Cyclone Of Rhodes у Facebook, гірське село Сульден, що в Південному Тіролі, замело снігом. Зауважимо, що Сульден розташовано на висоті 1900 м над рівнем моря.

Окрім цього, внаслідок зсуву ґрунту у провінції Больцано — Південний Тіроль з рейок зійшов потяг.

Місцевий гідрометцентр попереджає про подальше погіршення погодних умов та посилення інтенсивних опадів в Італійських Альпах, особливо на висотах понад 900 м.

Нагадаємо, на півночі Італії ще минулого тижня почалися сильні снігопади, що згодом спричинили перебої з електропостачанням і транспортом. Потім у Венеції рівень води піднявся до рекордного за останні 50 років показника у 190 см, що стало причиною підтоплення понад 80% будинків.

Large #avalanche has just happened this morning 17th November in the Italian Alps of Martello! Video by Christian Gurschler via meteo-Alps #severeweather#extremeweather#snowfallpic.twitter.com/CVBNaFBPAe

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) November 17, 2019