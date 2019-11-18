Итальянские Альпы засыпало снегом / Фото: Meteo Piemonte

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Ракурс

Снегопады в Италии стали причиной образования метровых сугробов в населенных пунктах горных районов на севере Италии, в частности у подножия Ортлеса. Как сообщает Cyclone Of Rhodes в Facebook, горное село Сульден, расположенное в Южном Тироле, замело снегом. Отметим, что Сульден расположен на высоте 1900 м над уровнем моря.

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Кроме этого, в результате оползня в провинции Больцано — Южный Тироль с рельсов сошел поезд.

Местный гидрометцентр предупреждает о дальнейшем ухудшении погодных условий и усилении интенсивных осадков в Итальянских Альпах, особенно на высотах более 900 м.

Напомним, на севере Италии еще на прошлой неделе начались сильные снегопады, из-за чего возникли проблемы с электроснабжением и транспортом. Затем в Венеции уровень воды поднялся до рекордного за последние 50 лет показателя в 190 см, что повлекло за собой подтопление более 80% домов.