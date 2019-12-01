Дача на Сицилии: власть города Бивона приглашает инвесторов покупать за 1 доллар заброшенные дома

Дача на Сицилии: власть города приглашает инвесторов покупать за 1 доллар заброшенные дома, фото — CNN

https://racurs.ua/n130206-dacha-na-sicilii-vlast-goroda-bivona-priglashaet-investorov-pokupat-za-1-dollar-zabroshennye-doma.html

Ракурс

Власти итальянского городка Бивона, что на Сицилии, приглашают покупать заброшенные дома за символический 1 доллар.

Новые жители теплого итальянского острова посреди Средиземного моря обязаны внести залог 2,8 тыс. долл. и обязаться в течение четырех лет отремонтировать здание, сообщает CNN.

Если же инвесторы решат и дальше жить в этом доме, им обещают налоговые льготы.

Населения Бивоны (60 км от Палермо) сейчас чуть меньше 4 тыс. человек, поэтому власти таким образом поощряют развитие города. Немало сооружений и жилых домов здесь находятся в полуразрушенном состоянии. Некоторые дома в Бивоне имеют только пустые каменные стены, но некоторые требуют только косметического ремонта.

Такие приглашения для инвесторов — распространенная практика для Сицилии. Ранее подобные распродажи устроили городка Муссомели и Каммарата. Власти этих населенных пунктов предлагали недвижимость также за символический доллар, но с чуть большим залогом (5,5 тыс. долл.) и меньшим сроком ремонта дома (3 года).

Ранее «Ракурс» сообщал о странной для Италии погоде. В середине ноября север страны, особенно горные районы, занесло снегом.