Новости Китая: Пекин ввел обязательное сканирование лица при покупке сим-карты, фото — CNN

https://racurs.ua/n130207-kitay-vvel-obyazatelnoe-skanirovanie-lica-pri-pokupke-sim-karty.html

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В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке услуг для мобильных устройств, например, сим-карты и подключения услуг мобильного интернета. Нововведение вступило в силу с 1 декабря.

Сканирование объяснили заботой о безопасности и борьбой с интернет-мошенниками. Пекин хочет, чтобы никто не пользовался интернетом под чужим именем, сообщает BBC.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило о нововведениях еще в сентябре 2019 года. Это объяснили «защитой прав и интересов людей в киберпространстве», а также борьбой с интернет-мошенниками.

Пользователи китайских соцсетей жалуются на усиление контроля со стороны государства, принятие властью решений без обсуждения с общественностью, а также напоминают о возможной утечке личных данных.

Ранее воры знали только твое имя, теперь они узнают и твою внешность, — написал один из комментаторов.

Китай широко использует технологию распознавания лиц. Его власть активно внедряет видеонаблюдение и к 2020 году планирует довести до 400 млн количество камер, которые следят за порядком и борются с преступностью в стране.

С 2003 года в Китае повсеместно действует государственная интернет-цензура. Власть фильтрует доступ, например, к Фейсбуку, а поисковики не выдают определенную информацию по запросам.

В апреле этого года Дональд Трамп обвинил корпорацию Google (Гугл) в помощи Китаю и его армии. Представитель Пентагона Джозеф Данфорд на заседании в Сенате заявил, что работа компании Google в Китае косвенно приносит пользу китайским военным. В сентябре 2016 года Трамп-кандидат в президенты США от Республиканской партии обвинил поисковик Google в фильтровании плохих новостей о его сопернице Хиллари Клинтон, которая баллотировалась от Демократической партии.