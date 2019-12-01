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Ракурс
Рятувальники розповіли нові деталі про моторошну аварію автобуса в РФ, фото — "Эхо Москвы"

Вибралися з-під уламків і зловили попутки: рятувальники розповіли нові деталі про моторошну аварію автобуса в РФ

1 гру 2019, 18:00
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Рятувальники не могли знайти десятьох пасажирів автобуса, що впав сьогодні із мосту в Забайкаллі (РФ). Як з’ясувалося, люди самі вибралися з-під уламків в стані шоку, зловили попутки і поїхали в пункт призначення — Читу.

РосЗМІ розповіли й інші подробиці про порятунок постраждалих. Житель Забайкальського краю Петро Нікіфоров розповів про те, що коли автобус підняли на колеса, то спиляли з нього дах. Після цього загиблих і постраждалих витягли з транспортного засобу.

Відповідно до останніх даних, в результаті падіння автобуса з мосту 19 людей загинули, більше 20 постраждали. Рейсовий автобус звалився з мосту на лід замерзлої річки. Єдиною версією того, що сталося, називають колесо, що лопнуло. Через це водій буцімто не впорався з керуванням. Інша причина — стан дороги.

Як виявилося, власника автобуса, який впав з мосту, у цьому році тричі штрафували за порушення правил перевезення пасажирів.

Джерело: Ракурс


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