Полиция Одессы задержала подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Фото: 112 Украина

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В Одесской области полицейские задержали юношу, который может быть причастен к убийству 14-летней девочки, тело которой обнаружили 3 ноября.

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Правоохранители установили местонахождение подростка, которого последним видели с девушкой в день ее исчезновения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В полиции сообщили, что 15-летний юноша скрывался у своих знакомых. Подростка доставили в отделение полиции, сейчас с ним общаются следователи.

Напомним, 3 ноября в лесополосе на территории Лиманского района обнаружили тело четырнадцатилетней девушки с признаками насильственной смерти. Жительница Суворовского района 2 ноября ушла гулять с друзьями и исчезла. Ее поиски продолжались днем и ночью, к поискам были привлечены волонтеры.

Друзья пропавшего рассказали, что они все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Впоследствии друзья разъехались по домам, так и не дождавшись их.

Следователи открыли по факту преступления уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в сентябре в городе Харцызск Донецкой области, оккупированном боевиками так называемой ДНР, зверски убили 13-летнюю девочку. Перед смертью ребенка изнасиловали.