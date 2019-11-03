Поліція Одеси затримала підозрюваного у вбивстві 14-річної дівчинки. Фото: 112 Україна

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В Одеській області поліцейські затримали юнака, який може бути причетним до вбивства 14-річної дівчинки, тіло якої виявили 3 листопада.

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Правоохоронці встановили місцезнаходження підлітка, якого останнім бачили з дівчиною в день її зникнення. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції повідомили, що 15-річний юнак переховувався у своїх знайомих. Підлітка доставили до відділку поліції, наразі з ним спілкуються слідчі.

Нагадаємо, 3 листопада у лісосмузі на території Лиманського району виявили тіло чотирнадцятирічної дівчини з ознаками насильницької смерті. Жителька Суворовського району 2 листопада пішла гуляти з друзями та зникла. Її пошуки тривали вдень та вночі, до пошуків були залучені волонтери.

Друзі зниклої розповіли, що вони усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Згодом друзі роз’їхалися по домівках, так і не дочекавшись їх.

Слідчі відкрили за фактом злочину кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у вересні в місті Харцизьк Донецької області, окупованому бойовиками так званої ДНР, по-звірячому вбили 13-річну дівчинку. Перед смертю дитину зґвалтували.