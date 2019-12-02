Дмитро Разумков, фото: Андрій Нестеренко

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на зроблену під час вихідних заяву спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, який пригрозив «виходом зі складу» України кількох областей у разі збереження «націоналізму та утисків малих народів».

На думку Разумкова, ця заява не може залишитися без реакції Верховної Ради. Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради парламенту.

В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ, — наголосив Разумков.

Спікер додав, що український народ — багатонаціональний і розмовляє різними мовами, але це — єдиний народ та єдина держава.

Я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть «відвалюватися», відходити, втрачатися якійсь території, то це лише мрії. Ми як держава, як Верховна Рада будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати та консолідувати суспільство, — наголосив спікер.

Разумков зазначив, що це непростий шлях, однак саме на цьому, на його думку, сьогодні мають концентруватися всі верстви населення та органи влади.

Нагадаємо, Володін заявив, що в Україні порушують права росіян, угорців та поляків.