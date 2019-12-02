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Дмитрий Разумков, фото: Андрей Нестеренко
«Это лишь мечты»: Разумков отреагировал на угрозы спикера Госдумы РФ о распаде Украиныhttps://racurs.ua/n130234-eto-lish-mechty-razumkov-otreagiroval-na-ugrozy-spikera-gosdumy-rf-o-raspade-ukrainy.htmlРакурс
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на сделанное на выходных заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который пригрозил «выходом из состава» Украины нескольких областей в случаи сохранения «национализма и притеснений малых народов».
По мнению Разумкова, это заявление не может остаться без реакции Верховной Рады. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета парламента.
В Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ, — подчеркнул Разумков.
Спикер добавил, что украинский народ — многонациональный и разговаривает на разных языках, но это — единый народ и единое государство.
Я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут «отваливаться», отходить, теряться какие-то территории, то это лишь мечты. Мы как государство, как Верховная Рада будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество, — подчеркнул спикер.
Разумков отметил, что это непростой путь, но именно на этом, по его мнению, сегодня должны концентрироваться все слои населения и органы власти.
Напомним, Володин заявил, что в Украине нарушают права россиян, венгров и поляков.
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