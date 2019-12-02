Изменения в закон о ГБР Рада рассмотрит 3 декабря, фото — Слово и дело

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Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о необходимости продолжить работу Рады в пленарном режиме с рассмотрения во втором чтении поправок в закон «О государственном бюро расследований» (№ 2116).

Именно с продолжения рассмотрения этого законопроекта во втором чтении начнется заседание парламента во вторник, 3 декабря, сообщается в трансляции заседания согласительного совета парламента.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку № 320 к законопроекту № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований». Эта поправка предусматривает досрочное прекращение полномочий директора Госбюро расследований (ГБР) и его заместителей.

Эта поправка также предусматривает, что временно исполняющего обязанности главы ГБР президент должен назначить в течение пяти дней со дня вступления в силу данного закона. Комитет поддержал и правку о создании конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР.

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин сообщил в Фейсбук, что его фракция поддержит поправки в закон, которые касаются дела Майдана, и принятия которых требует адвокат Евгения Закревская.

Кроме того, Безгин заявил, что СН возобновляет турборежим в работе Рады и перечислил другие ключевые законопроекты, которые в ближайшее время рассмотрят нардепы:

продолжение реформы госслужбы (№ 2260) — рассмотрение на комитете и второе чтение;

ликвидация монополии «Укрспирта» (№ 2300) — второе чтение;

децентрализация (№ 2189) — второе чтение;

ликвидация схем на площадках по оценке недвижимости (№ 2047-д) — второе чтение. К проекту подано более 1 тыс. поправок;

Избирательный кодекс — рассмотрение проекта с учетом замечаний президента, которые были учтены рабочей группы.

На среду, 4 декабря, (15.30) запланированы общественные слушания относительно открытия рынка сельскохозяйственных земель, которые состоятся в сессионном зале Верховной Рады под председательством первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.